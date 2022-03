Kitzingen vor 30 Minuten

Mülleimer auf Aldi-Parkplatz angezündet

Auf dem Aldi-Parkplatz in der Dagmar-Voßkühler-Straße in Kitzingen wurde am Sonntag, gegen 18.30 Uhr, ein Mülleimer am Unterstand der Einkaufswagen angezündet. Dem Mann, der den Vorfall bei der Polizei meldete, waren kurz zuvor drei Jungs im Alter von etwa elf oder zwölf Jahren begegnet. Alle drei waren mit Rollern unterwegs. Die Flammen wurden von der Polizei gelöscht. Die vermutlich für den Brand verantwortlichen Kinder wurden nicht gefunden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 Euro.