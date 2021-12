Vor und nach den Weihnachtsfeiertagen sowie um den Jahreswechsel fährt die Müllabfuhr die Rest-, Bio- und Papiertonnen sowie die Gelben Säcke an den üblichen Wochentagen ab. Auch am 24. Dezember (Heiligabend) und 31. Dezember (Silvester) finden Abfuhren statt, wie das Landratsamt in einem Schreiben mitteilt.

Im neuen Jahr greift die Feiertagsregelung bei der Müllabfuhr erstmals am Donnerstag, 6. Januar, (Heilige Drei Könige). Die Abfuhr verschiebt sich dann um einen Tag nach hinten. Um bei den Abfuhrterminen nicht den Überblick zu verlieren, gibt zum einen die kostenlose abfallwelt-App und den Abfuhrkalender in gedruckter Form.

Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen

Der Kitzinger Wertstoffhof im Technologiepark conneKT, das Kompostwerk im Klosterforst und die Bauschuttdeponien in Iphofen und Effeldorf bleiben werktags vor, zwischen und nach den Feiertagen zu den üblichen Zeiten geöffnet. An den gesetzlichen Feiertagen sowie an Heilig Abend und Silvester sind sie jedoch geschlossen, so die Meldung abschließend.