Die „MS experimenta“, steuert noch bis 5. November insgesamt 17 Städte in Baden-Württemberg und Bayern an. Vom 18. bis 22. August ankert das Schiff in Kitzingen, wie Experimenta science in einer Pressemitteilung schreibt.

Geboten werden vielfältigen Mitmachstationen, Workshops und Filmvorführungen im Mini Dome für die Familie. Die Ausstellung an Bord der MS experimenta gliedert sich in zwei Teile: Im Teil „Du bist Wissenschaft“ erfahren Klein und Groß viel über den Menschen, seine Entwicklung und seine besonderen Fähigkeiten. Die eigenen Fertigkeiten auf die Probe stellen die Exponate im Ausstellungsteil „Du schaffst Wissen“. Das Angebot, das zum Entdecken, Erleben und Experimentieren einlädt, richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren. Geöffnet ist das Schiff täglich von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr, der Eintritt kostet zwei Euro pro Person.

Anmeldung unter www.ms-experimenta.science erforderlich.