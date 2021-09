Kitzingen vor 1 Stunde

Mountainbike unter Mainbrücke entwendet

Am Sonntag zwischen 12 und 15 Uhr ereignete sich am Bleichwasen in Kitzingen ein Fahrraddiebstahl, heißt es im Polizeibericht. Eine unbekannte Person entwendete ein unter einem Brückenbogen der alten Mainbrücke abgestelltes, schwarzes-orangenes Cube „Aim Pro black“ Mountainbike. Das Rad war durch ein Spiralschloss gesichert. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 515 Euro.