Biebelried vor 1 Stunde

Mountainbike aus Garage gestohlen

Bereits in der Zeit vom 12. Oktober, 18 Uhr, bis 15. Oktober, 13 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einer unverschlossenen Garage in der Würzburger Straße in Biebelried ein schwarzes Mountainbike der Marke Orbea MX 50, heißt es im Polizeibericht. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 550 Euro.