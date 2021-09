Marktbreit vor 1 Stunde

Mountainbike am Marktbreiter Bahnhof gestohlen

In der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein grün-graues Mountainbike, das am Bahnhofsplatz in Marktbreit am Fahrradunterstand abgestellt war. Das Rad war mit einem Zahlenschloss gesichert, welches ebenfalls gestohlen wurde. Es entstand ein Beuteschaden von circa 550 Euro.