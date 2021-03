Im Zeitraum von Mittwoch, 5.20 Uhr, und Donnerstag, 16.40 Uhr, ereignete sich am Bahnhofsplatz in Kitzingen ein Diebstahl. Ein Unbekannter entwendete ein Mountain-Bike, Marke Cube, Farbe rot/schwarz, im Wert von etwa 430 Euro, heißt es im Polizeibericht. Das Fahrrad war von seinem Eigentümer verschlossen am Abstellplatz für die Fahrräder abgestellt worden.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, in der Oberen Bachgasse in Kitzingen in einem Mehrfamilienhaus. Ein unbekannter Täter entwendete aus einem verschlossenen Abstellraum insgesamt zwei Fahrräder. Wie der Täter in den Gemeinschaftsraum gelangen konnte, ist derzeit noch unbekannt. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Damenfahrrad, Marke, Axess, Typ, Sporty-Trapez, Farbe schwarz/orange und um ein Herrenfahrrad,Marke Granville, Typ Toronto, Farbe schwarz/rot im Gesamtwert von etwa 1100 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.