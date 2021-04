Marktsteft aktualisiert vor 40 Minuten

Mountain-Bike aus einem Hof in Marktsteft gestohlen

In der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, wurde im Tiefenstockheimer Weg in Marktsteft ein Mountain-Bike gestohlen. Es handelt sich laut Polizeibericht um ein Modell der Marke Univega, XF-Reihe in schwarz/weiß, im Wert von etwa 600 Euro. Das Fahrrad stand ungesichert im Hof eines Mehrfamilienanwesens.