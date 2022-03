Kitzingen vor 1 Stunde

Motorroller ohne Fahrerlaubnis geführt

Ein 32-jähriger Kleinkraftradfahrer ist am Montagmittag in der Breslauer Straße in Kitzingen kontrolliert worden. Währenddessen stellte heraus, dass der Fahrer laut Polizei keine gültige Fahrerlaubnis für den Roller besitzt. Gegen den Mann wurde nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.