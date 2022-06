Wiesentheid vor 29 Minuten

Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine Motorradfahrerin am Sonntagvormittag zu. Laut Bericht der Polizei befuhr die 56-Jährige mit ihrem Krad zusammen mit einer 18-köpfigen Motorradgruppe die Staatsstraße 2420. Beim Einfahren in den Kreisverkehr bei Rüdenhausen geriet die Frau mit ihrem Motorrad vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf die Verkehrsinsel. Von dort abgewiesen, lenkte sie nach rechts in den Straßengraben und kippte zur Seite um. Beim Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstbehandlung durch den Notarzt wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber in eine naheliegende Klinik geflogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 2500 Euro.