Kitzingen vor 1 Stunde

Motorradfahrer wurde schwer verletzt

Ein 55-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr nach Mitteilung der Polizeiinspektion am Dienstagnachmittag die Flugplatzstraße in südliche Fahrtrichtung und beabsichtigte, nach links in die Panzerstraße einzubiegen. Zeitgleich stand entgegengesetzt in nördliche Richtung ein 54-jähriger Opel-Fahrer, welcher nach links in Panzerstraße abbiegen wollte. Als ein 67-jähriger Motorradfahrer dann rechts am Opel vorbeifuhr, kollidierte er im Kreuzungsbereich mit der rechten Seite der bereits abbiegenden Suzuki und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Danach erfolgte der Transport in ein naheliegendes Krankenhaus. Um das nicht mehr fahrbereite Krad kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.