Am Sonntagmorgen fuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Opel auf der Hüttenheimer Straße von Hüttenheim in Richtung Seinsheim. Auf Höhe des Aussiedlerhofes beabsichtigte die Frau nach links abzubiegen und betätigte hierzu den Blinker, heißt es im Polizeibricht. Ein nachfolgender 70-jähriger Motorrad-Fahrer setzte während des Abbiegevorgangs zum Überholen an, touchierte mit seinem Krad die vordere linke Seite des Pkws und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst behandelte dem Mann und brachte ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

Vom Rad gestürzt

Am Sonntagmittag fuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf dem Flurweg von Bibergau in Richtung Dettelbach. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann an einer leicht abschüssigen Stelle die Kontrolle über sein Rad, stürzte auf den Feldweg und verletzte sich hierbei leicht, heißt es im Bericht der Polizei. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.