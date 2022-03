Kitzingen vor 57 Minuten

Motorradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu

Verletzt wurde ein Motorradfahrer, als er am Sonntag stürzte. Als der 37-Jährige am späten Sonntagnachmittag auf Staatsstraße 2271 von Kitzingen in Richtung Hörblach unterwegs war, kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Beim Sturz verletze sich der junge Mann. Ein Notarzt übernahm die Versorgung vor Ort und brachte ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von circa 2500 Euro.