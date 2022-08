Gerlachshausen vor 47 Minuten

Motorradfahrer stürzte auf mit Rollsplitt bedeckter Fahrbahn

Zu einem Motorradunfall ist es am Sonntagnachmittag in Gerlachshausen in der Schweinfurter Straße gekommen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf der mit Rollsplitt bedeckten Fahrbahn rutsche ein Motorradfahrer in einer Rechtskurve nach links weg und stürzte, wie es im Bericht der Polizei heißt. Beim Sturz auf die Fahrbahndecke verletzte sich der 25-jährige. Die Versorgung der leichten Verletzungen übernahm der Rettungsdienst. Es entstand ein Schaden von circa 2500 Euro.