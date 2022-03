Neusetz vor 49 Minuten

Motorradfahrer stürzt und rutscht in Straßengraben

Ein 53-Jähriger fuhr am Sonntagmittag mit seinem Motorrad von Prosselsheim in Richtung Neusetz. In einer S-Kurve kurz vor Neusetz geriet er zu weit nach rechts ins Bankett, verlor die Kontrolle über seine Maschine und schleuderte über einen Wasserdurchlass in den angrenzenden Straßengraben. Dort blieb der Mann schwer verletzt liegen, berichtet die Polizei. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzungen und transportierte ihn zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus.