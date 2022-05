Greuth vor 1 Stunde

Motorradfahrer schwer verletzt

Zwei Leichtkraftradfahrer fuhren am Dienstagnachmittag von Stierhöfstetten in Richtung Greuth. Kurz vor Greuth beabsichtigte der vorausfahrende Aprilia-Fahrer nach rechts in einen Feldweg abzubiegen, was der nachfolgende Yamaha-Fahrer nach Angaben der Polizei zu spät bemerkte. Er fuhr auf den Vordermann auf, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstbehandlung durch einen Notarzt flog ein Rettungshubschrauber den jungen Mann in eine naheliegende Klinik. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von circa 3000 Euro.