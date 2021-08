Geesdorf vor 30 Minuten

Motorradfahrer schlingert und stürzt

Ein 52-jähriger Zweiradfahrer war am Freitagnachmittag mit seiner Honda zwischen Geesdorf und Kirchschönbach unterwegs. Durch einen Fahrfehler geriet nach Polizeiangaben das Motorrad ins Schlingern und rutschte schließlich in einer Linkskurve nach rechts weg. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer mittelschwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Motorrad wird auf rund 4000 Euro geschätzt.