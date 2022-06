Rödelsee vor 32 Minuten

Motorradfahrer landet im Straßengraben

Ein 73-jähriger fuhr am Sonntagnachmittag mit einem Kraftrad auf der Kreisstraße 12 in Richtung Rödelsee, heißt es im Polizeibericht. Beim Einfahren in den Kreisverkehr verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und landete im Straßengraben. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die der Rettungsdienst versorgte. Zur weiteren Behandlung kam der Rentner in ein naheliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 60 Euro an dem Krad, das durch einen Abschleppdienst geborgen wurde.