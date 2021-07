Mainbernheim vor 5 Minuten

Motorradfahrer flüchtete vor Kontrolle

Am Donnerstag, um 17.44 Uhr, ging bei der Polizeieinsatzzentrale eine Meldung über einen schlangenlinienfahrenden Motorradfahrer ohne Kennzeichen auf der Staatsstraße 2420 zwischen Marktsteft und Mainbernheim ein. Eine Streife der Polizeiinspektion Kitzingen sichtete das Krad, als es bereits auf der Bundesstraße 8 in Richtung Kitzingen fuhr. Am Kreisverkehr kurz vor Kitzingen bemerkte der Kradfahrer die Streifenbesatzung und flüchtete zunächst über Rödelsee in Richtung Mainbernheim, wo er letztendlich kurz vor dem Ortseingang nach rechts in einen Schotterweg einbog, wie die Polizei mitteilt.