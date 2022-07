Marktbreit vor 53 Minuten

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall wurde am Dienstagnachmittag ein Zweiradfahrer verletzt. Laut Polizeibericht hielt ein 57-jähriger VW-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt auf der Adam-Fuchs-Straße an. Ein nachfolgender, 17-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Beim Aufprall auf den VW verletzte sich der Zweiradfahrer leicht, weshalb er nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Es entstand ein Schaden von circa 1550 Euro.