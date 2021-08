Mainbernheim vor 51 Minuten

Motorrad ohne Zulassung und Führerschein gefahren

Am Montagabend beobachtete in Mainbernheim ein Mann einen Motorradfahrer, wie dieser mit seinem Fahrzeug ohne angebrachtes Kennzeichen die B 8 überquerte und in die Straße „Am alten Postweg“ einfuhr. Der Zeuge verständigte die Polizei. Bei der Überprüfung des jungen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Motorrad war und hierfür obendrein keine Zulassung bestand. Das Motorrad wurde von der Polizei sichergestellt. Gegen den jungen Mann wird nun wegen des Fahrens ohne Zulassung und ohne gültige Fahrerlaubnis ermittelt, berichtet die Polizei.