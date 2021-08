Kitzingen vor 1 Stunde

Motorrad kippt um: Beifahrerin schwer verletzt

Der 51-jährige Fahrer eines Motorrads war am Freitag gegen 18.40 Uhr mit seiner 48-jährigen Beifahrerin im Kitzinger Stadtteil Hohenfeld unterwegs. Nach Angaben der Polizei fuhr er den Felsenkellerweg bis zum Ende, wo dieser in einen unbefestigten Flurweg mündet. Bei einem Wendemanöver an der Stelle blieb er mit der Vorderradgabel in einer Spurrille hängen und das Motorrad kippte linksseitig um. Hierbei geriet der linke Fuß der Sozia unter das Fahrzeug.