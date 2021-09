Prichsenstadt/Castell aktualisiert vor 1 Stunde

Motorrad in Castell, Trekkingrad in Prichsenstadt gestohlen

Die Diebstähle von zwei Zweirädern meldet die Kitzinger Polizei. In Castell hat am Sonntag gegen 13.30 Uhr der 19-jährige Eigentümer festgestellt, dass sein Motorrad offenbar entwendet worden war. Dieses hatte der junge Mann am Donnerstag auf einem Feldweg neben der B 286 nach einem Defekt abgestellt. Am Samstag wollte der 19-Jährige mit einem von ihm organisierten Transporter das Zweirad abholen, konnte dieses jedoch nicht mehr finden.