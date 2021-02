Sulzfeld vor 1 Stunde

Motorboot aus See eines Angelvereins gestohlen

Ein Motorboot wurde aus dem See eines Angevereins gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Boot zwischen 8. Februar, 12 Uhr, und 11. Februar, 12.30 Uhr, zwischen Sulzfeld und Segnitz entwendet. Unbekannte entwendeten das schwarze Boot der Marke Eigenbau mit dem Kennzeichen SW-C 849 im Wert von etwa 1200 Euro. Das Boot, das von seinem Eigentümer als Angelkahn benutzt wird, befand sich im See liegend des Ochsenfurter Angelvereines. Es war zuvor mit einer Stahlkette an einem Baum befestigt worden.