Marktbreit vor 58 Minuten

Motorboot an Anlegestelle beschädigt

Zwischen 23. und 29. Juli kam es zu einer Sachbeschädigung in der Marktstefter Straße in Marktbreit an der Bootsanlegestelle. Unbekannte überstiegen ein Eisengitter an der Anlegestelle und betraten das abgedeckte Sportboot. An der Backbordseite zerkratzten die Täter laut Polizei die Glaswindschutzscheibe und verzogen die Windschutztüre. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.