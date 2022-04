Segnitz vor 47 Minuten

Motoradfahrer übersieht Auto und stürzt nach Kollision

Ein 58-jähriger Motorradfahrer fuhr am Mittwochabend in Segnitz auf der Straße im Furtsand in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zum Marterweg übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 82-jährige Opel-Fahrerin und kollidierte mit dem Fahrzeug der Frau.