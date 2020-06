Gnötzheim vor 1 Stunde

Motivierter Nachwuchs für die Wasserwacht Gnötzheim

Auch wenn das Freibad Gnötzheim in diesem Sommer aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen bleibt, hat die Wasserwacht Gnötzheim drei jungen Nachwuchstalenten das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze verliehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die drei Wasserwachtanwärter haben trotz ihres jungen Alters im vergangenen Jahr alle erforderlichen Übungen für das Rettungsschwimmabzeichen mit Bravour gemeistert.