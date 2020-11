Aus der Ferne ist die hoch über den Ort ragende evangelische Kirche zum heiligen Kreuz in Wiesenbronn gut in Schuss. Doch bei genauem Hinsehen erkannten Fachleute schon vor geraumer Zeit Schäden unterhalb der so genannten Laterne am oberen Ende des Kirchturms. Deswegen kommt die Kirchengemeinde nicht um eine Sanierung herum, wie Pfarrerin Esther Meist und Kirchenvorstands-Vertrauensmann Karl Prechtel gegenüber dieser Redaktion erläuterten.

Die Kirche wurde 1603 erbaut und der Kirchturm im Jahr 1715 auf die heutige Höhe von 35 Metern erhöht. Die Laterne steht auf acht Holzpfeilern, die durch Feuchtigkeit morsch geworden sind und deswegen ersetzt werden müssen. Statiker hatten schon vor Jahren auf diese Problemstellung aufmerksam gemacht und jetzt geht die Kirchengemeinde die Sanierung an und hat den Architekten und gebürtigen Wiesenbronner Heiner Roth mit der Planung und Abwicklung beauftragt. "Die Kostenschätzung beläuft sich auf 85 000 Euro", sagt die Pfarrerin. Sie rechnet mit einem Zuschuss der evangelisch-lutherischen Landeskirche und die Kirchengemeinde will auch einen Zuschussantrag an die politische Gemeinde richten.

Sanierung des Gemeindehauses wurde erst abgeschlossen

Esther Meist und Karl Prechtel bitten auch um Spenden aus den Reihen der Gemeindeglieder und verweisen in Corona-Zeiten auf die Möglichkeit von Online-Spenden auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.kirchengemeinde-wiesenbronn.de). "Wir haben erst die Sanierung unseres benachbarten Gemeindehauses abgewartet", erklärt Prechtel. Dort hat sich die Kirchengemeinde im Erdgeschoss ihr Gemeindehaus eingerichtet, während das Obergeschoss vermietet ist.

Neben dem Kirchturm gibt es in der Kirche noch ein weiteres Sanierungsprojekt. Denn der Holzwurm hat sich im Holz der Kanzel breit gemacht. "Die Kanzel ist die wertvollste Holzarbeit in unserer Kirche", betont Esther Meist. Wenn dem Holzwurm der Kampf angesagt wird, soll die Kirche ein paar Tage versiegelt werden. Für die Arbeiten macht Heiner Roth die Vorarbeit und im Winter soll die Ausschreibung laufen, damit die Arbeiten im kommenden Frühjahr starten können.