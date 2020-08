200 Teilnehmer hatten sich aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen auf Wallfahrtskirche und Kirchenplatz verteilen müssen, um die Monatswallfahrt in Dettelbach zu feiern. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der aus Görlitz, der östlichsten Diözese Deutschlands, angereiste Bischof Wolfgang Ipolt, erklärte, dass der Tag des Mauerbaus vor genau 59 Jahren und die 30 Jahre deutsche Einheit ein entscheidender Impuls gewesen seien, nach Dettelbach zu kommen. Zusammen mit dem Diözesanleiter und Ortspfarrer Uwe Hartmann feierte der Gast aus Schlesien die Eucharistie.

Musikalisch umrahmt wurde die Monatswallfahrt von der Schola Petrina und den Dettelbacher Musikanten. Da laut Pressemitteilung die traditionelle Lichterprozession nicht stattfinden konnte, schloss sich ein Marienlob an, zu dem das Fatimalied gesungen wurde. Die nächsten Feiern finden am 13. September in Fährbrück und Kälberau statt.