Kitzingen vor 1 Stunde

Mofafahrer stößt in Kitzingen mit Auto zusammen

Am Dienstagabend hat sich in der Gartenstraße in Kitzingen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 36-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt nach rechts in die Fahrbahn ein. Hierbei übersah die Frau einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Mofafahrer. Es kam zum Zusammenstoß, teilt die Polizei mit. Der 16-jährige Mofafahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Der Jugendliche begab sich anschließend selbst zum Arzt. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.