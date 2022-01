Dettelbach vor 1 Stunde

Mofa unter Alkoholeinfluss geführt

Am späten Dienstagabend hat die Polizei einen 55-jährigen Mofafahrer in der Bamberger Straße in Dettelbach kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille, wie es im Polizeibericht heißt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Den Mofafahrer erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.