Zwischen vergangenen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 22.30 Uhr, entwendete ein Unbekannter am Marshall-Heights-Ring ein schwarzes Mofa 25 der Marke Kwang Yang, an dem das abgelaufene Versicherungskennzeichen „814KKS“ angebracht war. Das Zweirad hatte laut Polizei einen Zeitwert von etwa 1200 Euro war auf an einem Wohnhaus abgestellt.

Hinweise an die Polizei in Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.