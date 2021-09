Volkach vor 33 Minuten

"Mögen Engel dich begleiten"

Bei herrlichem Sonnenschein waren 25 Mitglieder der Kolpingfamilie Volkach nach Geiselwind aufgebrochen. An der Autobahnkirche "Licht auf unserem Weg" wurden sie von Manuela Strohofer begrüßt. Mit Meditationsgedanken zu den einzelnen Engeln des neu geschaffenen Engelweges, die von mehreren Autoren erstellt worden sind, erhielten die Teilnehmer Einblicke in Details, die zur Schaffung dieses Engelweges geführt hatten. Augenblicke der Ruhe und Stille, des Insichgehens und des Gebetes wurden von Manuela Strohofer vermittelt. Den Abschluss an der Mariengrotte bildeten ein gemeinsames Lied und der Segen. Für die Teilnehmer war es ein erlebnisreicher Nachmittag mit bleibenden Erinnerungen. Das leibliche Wohl kam bei der abschließenden Einkehr in Strohofers Raststätte nicht zu kurz.