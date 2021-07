Kitzingen vor 23 Minuten

Modernes Märchen im Papiertheater für Kinder ab zehn Jahre

Die Miniatur-Kunst-Bühne Papiertheater in der Grabkirchgasse 4 in Kitzingen lädt zu einer spannenden Theateraufführung ein, wie es in einer Mitteilung des Papiertheaters heißt. Diesmal ist es die Inszenierung "Vom kleinen Drachen und der Aprikosenblüte", geschrieben und gestaltet von Gabriele Brunsch.