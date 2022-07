Dettelbach aktualisiert vor 1 Stunde

Mobilfunk-Abdeckung in Dettelbach verbessert sich

Die Mobilfunk-Versorgung in Dettelbach ist jetzt noch besser: Die Telekom hat dafür einen Standort neu gebaut. Durch den Ausbau vergrößert sich die Mobilfunk-Abdeckung in Dettelbach und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Telekom.