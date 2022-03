Abtswind vor 49 Minuten

Mix for Kids spendet ein Startpaket

In Wiesentheid gibt es bald einen Waldkindergarten. Im Frühjahr 2022 soll die Einweihung erfolgen. Bis zu zwanzig Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren werden in der Gruppe sein. Ihren Kita-Alltag verbringen sie ganzjährig draußen in der Natur. Fünf Tage in der Woche geht es zum gemeinsamen Spielen, Toben, Bauen und Entdecken in den Wald. Und das bei jedem Wetter. Als Ausgangspunkt für die Kinder und ihre Erzieherinnen dient eine Hütte am Waldrand im Ortsteil Feuerbach. Um die Kreativität der Kleinen zu fördern, steuerte Mix for Kids 15 Packungen Malstifte bei – Holzstifte, Wachsmalkreiden und Filzstifte in allen Farben. Außerdem überreichte Schatzmeisterin und Schriftführerin Sabine Schmidbauer zur Verpflegung Kräuter- und Früchtetees. "Das ist ein tolles Startpaket für den Waldkindergarten", freute sich Ulrike Schwanfelder, Bereichsleiterin der Wiesentheider Kindertagesstätten, über das Geschenk, "herzlichen Dank!". Mix for Kids ist ein gemeinnütziger Verein aus Abtswind, der einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen leisten möchte. Durch Spenden und Mitgliedsbeiträge werden soziale Projekte in Indien, Albanien und Deutschland finanziert.