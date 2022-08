Abtswind vor 1 Stunde

Mix-for-Kids-Fußballtag beim TSV Abtswind

Am Samstag, 3. September, von 11 bis 16 Uhr lädt der TSV Abtswind alle Jungen und Mädchen zwischen sechs und 14 Jahren zu einem Mix-for-Kids-Fußballtag in die Kräuter Mix Arena, Alte Untersambacher Str. 4, in Wiesentheid ein. Spieler der Bayernliga-Mannschaft veranstalten einen Fußball-Wettbewerb mit mehreren Stationen, an denen die Teilnehmer Punkte sammeln können, heißt es in der Ankündigung von Kräuter Mix.