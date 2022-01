Abtswind vor 1 Stunde

Mix for Kids freut sich über 1000 Euro

Markus Freund gehört zu den treuen, langjährigen Unterstützern von Mix for Kids. Der selbstständige Finanzkaufmann aus Schlüsselfeld spendet regelmäßig seit der Vereinsgründung 2018 und ist darüber hinaus selbst Mitglied bei Mix for Kids. Die gemeinnützige Abtswinder Organisation fördert durch Spenden und Mitgliedsbeiträge mehrere Hilfsprojekte zugunsten benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Deutschland, Indien und Albanien. Neben seiner jährlichen Weihnachtsspende gab es für Markus Freund diesmal einen weiteren Anlass für eine Zuwendung: das 30-jährige Bestehen der Finanzplanung Freund e.K. Aufgrund seines Betriebsjubiläums verdoppelte Markus Freund den Betrag auf tausend Euro, die er mit einem symbolischen Scheck an die Vorsitzende Silke Wurlitzer und Projektleiterin Dr. Paula Torres Londoño überreichte.