Mitten in Volkachs Altstadt: Weniger Kloster, mehr Wohnungen

Mitten in der Volkacher Altstadt liegt hinten links in der Klostergasse ein Gebäude des Klosters, das verkauft wurde und nun zu fünf Wohnungen umgebaut wird. Direkt gegenüber befindet sich der Seiteneingang der Stadtkirche St. Bartholomäus. Am Ende der Gasse liegt der Eingang zum Kloster und zu dessen Kapelle.