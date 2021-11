Willanzheim vor 1 Stunde

Mitten auf dem Holzweg gefahren und Schaden verursacht

Am Montagmorgen bog ein 32-jähriger VW-Fahrer in Willanzheim aus der Hauptstraße nach links in den Holzweg ein. Hier kam dem Mann ein unbekannter Fahrer eines Skodas mittig entgegen, heißt es im Polizeibericht. Der VW-Fahrer wich nach rechts aus und touchierte den Bordstein. Der Skoda-Fahrer bremste kurz ab und fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Geschädigte notierte sich das Kennzeichen. Es entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. Gegen den noch festzustellenden Fahrer des Skodas wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.