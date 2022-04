Nachdem vorangegangene Anzeigen wegen Ruhestörung ein junges Pärchen nicht zur Vernunft gebracht hatten, mussten zwei Streifen der Kitzinger Polizei am Freitag um die Mittagszeit erneut wegen zu lauter Musik zu einer Wohnung in der Moltkestraße in Kitzingen ausrücken. Eine 24-jährige Frau, die offensichtlich unter Alkohol und Drogeneinfluss stand, akzeptierte einen Platzverweis der Beamten nicht, heißt es in deren Pressebericht. Sie weigerte sich zunächst gegen den Platzverweis, weshalb die junge Frau in Gewahrsam genommen wurde. Dabei beleidigte sie die Beamten mehrfach.

Zudem fing die 24-Jährige an, die Polizisten zu treten und zu schlagen. Ein Polizeibeamter wurde dabei am Unterarm getroffen und leicht verletzt. Schließlich wurde die Frau in die Arrestzelle der Polizei mitgenommen und dort ausgenüchtert. Auf Weisung des Staatsanwaltes wird nun gegen die Frau wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.