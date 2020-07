Mittelschwer verletzt: Radfahrerin stürzte in Mainbernheim

Am Donnerstagmorgen hat sich in der Albertshöfer Straße in Mainstockheim in der Nähe der dortigen Fähre ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 71-jährige Radfahrerin stürzte ohne Fremdeinwirkung von ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt die Frau mittelschwere Verletzungen und wurde laut Polizei zur ärztlichen Behandlung in die Klinik Kitzinger Land gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.