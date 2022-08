Kitzingen vor 53 Minuten

Mitgliederwerbung des Bund Naturschutz startet

Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BN Marketing GmbH fanden sich in der Geschäftsstelle des BN in der Ritterstraße ein, um sich von Manfred Engelhardt, dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Kitzingen und seiner Stellvertreterin Ulrike Geise über die Grundzüge der Arbeit des hiesigen BN informieren zu lassen. Bei einem Frühstück, auch im Beisein der BN Mitarbeiterinnen Brigitte Lifferth und Katrin Gutknecht wurden sie über Themen wie Energie, Wasser, Artenschutz u.ä. ins Bild gesetzt und mit allerlei Info-Material ausgestattet. Im Sinne einer Unterstützung für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes hofft die Kreisgruppe auf eine erfolgreiche Werbeaktion und bittet die Leserinnen und Leser den Beitritt zu dieser Organisation wohlwollend zu erwägen und gegebenenfalls an der Haustür eine dementsprechende Entscheidung zu treffen.