Walter Heintz, 1. Vorstand des ASV Hellmitzheim e.V., eröffnete die Jahreshauptversammlung mit seinem Vorstandsbericht. Dabei betonte er besonders die aktuelle Mitgliederentwicklung. Er berichtet die aktuellen Gesamtmitgliederzahlen und auch die Anzahl der Aktiven der einzelnen Sparten und betonte dabei sichtlich stolz, dass der ASV trotz der zweijährigen Pandemie keinen Mitgliederschwund zu verzeichnen hatte, sondern trotz aller Widrigkeiten und der attraktiven Sportangebote neue Mitglieder hinzugekommen sind. Der Mitgliederstand von 253 Aktiven und Passiven liegt somit auf dem höchsten Stand der letzten Jahre und um sechs Prozent höher als vor der Pandemie 2019. Für die steigende Mitgliederzahl sind besonders die Sparten Fitness mit 62 Aktiven und Taekwondo mit 23 Aktiven verantwortlich.

Vorstand Walter Heintz bedankt sich dafür bei allen Spartenleitern. Dank ging an Gerlinde Baumbach für die langjährige Leitung der Seniorengymnastik, an Eva Ziegler für die kreative Leitung der Damen- und Herren-Gymnastik, an Steffen Heinritz für die ausgezeichnete Betreuung der Sparte Fitness, an Martin Peter als engagierten Leiter der Taekwondo Gruppen, unterstützt von seiner Frau Belinda Peter und an Sabrina Schmitt die im vergangenen Jahr als qualifizierte Trainerin zwei Pilates Kurse durchgeführt hat. Ein großer Dank ging auch an Marco Ziegler, der als Spartenbetreuer den Leitern bei Fragen zur Seite steht.

Als nächstes erinnerte Walter Heinz an die letztjährigen gesellschaftlichen Veranstaltungen. Das Sommernachtsfest fand wie immer sehr großen Zulauf. Mit Makrelen und Gegrillten konnte in angenehmer Atmosphäre ein schöner Abend verbracht werden. Am Kirchweihfreitag wurden wieder viele "Pizza-To-Go" verkauft. Am Kirchweihsamstag organisierte Holger Alt einen Liveauftritt der Band "The Fuh". Vorstand Heintz bedankte sich hierfür bei Holger Alt für die ausgezeichnete Hilfe und immer gute Zusammenarbeit. Am Kirchweihmontag fand schließlich noch ein Weißwurst-Frühstück statt. Die letzte Veranstaltung im Jahr 2021 war die Herbstwanderung der vorletzten Etappe auf dem Panoramaweg Steigerwald.

Bereits im vergangenen Jahr gab es bei Neuwahlen, durchgeführt als Wahlleiter von 2. Bürgermeister Hans Brummer, zwei Veränderungen in der Vorstandschaft.

Petra Zobel wirkte ab 1994 für 27 Jahre in der Vorstandschaft des ASV Hellmitzheim mit und bekleidete dabei 24 Jahre das Amt der 1. Schriftführerin. Für die Nachfolge in diesem Amt wurde ihre Tochter Jasmin Veit einstimmig gewählt. Helmut Veeh führte ab 1997 als 1. Kassier 24 Jahre lang vorbildlich die Kasse. Das Amt des ersten Kassenwarts wird jetzt durch einstimmige Wahl Jan Karschti übernehmen. Alle weiteren Mitglieder der Vorstandschaft wurden für weitere drei Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Von: Günther Fischer (Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit, ASV Hellmitzheim e.V.)