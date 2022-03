Hohenfeld vor 46 Minuten

Mitfahrbank in Hohenfeld

Mobilität für Menschen ohne eigenes Fahrzeug in Hohenfeld schafft nun eine Mitfahrerbank in der Mainstraße. Auch in der Marktstefter Straße ist eine Bank an der Einmündung zur Umgehungsstraße geplant. Die Bank wurde den Hohenfeldern von der Stadt Kitzingen kostenlos zur Verfügung gestellt, die Idee dazu kam vom Ortsverschönerungsverein Hohenfeld. Die Zeiträume mit längeren Taktzeiten im Öffentlichen Nahverkehr sind dadurch verbessert. Auch ein Beitrag zum Umweltschutz entsteht, da viele Fahrzeuge häufig nur mit dem Fahrer besetzt sind. Ein entsprechendes Schild, angefertigt vom OVV Hohenfeld, weist auf die Mitfahrerbank hin. Der Ortsverschönerungsverein Hohenfeld freut sich über eine rege Nutzung, wünscht den Hohenfeldern dadurch neu geknüpfte Kontakte untereinander, sowie "allzeit gute Fahrt"!