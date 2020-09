Mitbring-Picknick am Kitzinger "Kreisacker"

Am Sonntag, 13. September, lädt der Landkreis Kitzingen zu einem gemütlichen Mitbring-Picknick am "Kreisacker" ein. Direkt am Mainufer inmitten des abwechslungsreich gestalteten Gartenschaugeländes findet von 14.30 bis 17 Uhr ein Picknick statt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Nach einer Begrüßung durch Landrätin Tamara Bischof können Besucher ihren mitgebrachten Proviant bei Gitarrenmusik genießen und mit der Apfelsaftverkostung der Main-Streuobst-Bienen eG ergänzen.

Als Rahmenprogramm gibt es verschiedene Mitmachaktionen, wie zum Beispiel Bodentiere erkunden, "Solarhubschrauber" basteln (14.30, 15.15 und 16 Uhr) mit dem Klimobil der Umweltstation KjG Schonungen oder eine Tour mit der Kräuterführerin Stefanie Roßmark entlang des Mainufers um 14.30 und 15.45 Uhr. Außerdem können auf dem Gelände die Foto-Ausstellung "Gekauft für die Tonne" des Landkreises begutachtet werden.

Proviantkorb von Kitzinger Gastronomen

Für diejenigen, die keine eigene Verpflegung mitnehmen möchten, bietet der Kitzinger Stadtmarketingverein die Möglichkeit, einen fertig gepackten Picknickkorb bei ausgewählten Kitzinger Gastronomen zu bestellen (www.kitzingen-kanns.de).

Das Mitbring-Picknick ist Teil der Kreisacker-Veranstaltungsreihe, die noch bis in den Herbst hinein mit verschiedenen Terminen aufwartet – von Vorträgen zum Thema Agrophotovoltaik und zur Regenwassernutzung im eigenen Garten über Workshops und Ausstellungen bis hin zu einer Mitmachaktion für Kinder mit dem Titel "Alles zu jeder Zeit – oder woher kommt die Erdbeere im Winter?". Die Broschüre hierzu und weitere Infos gibt es online unter www.kitzingen.de/kreisacker

Die Besucherzahl ist auf 50 Personen begrenzt, eine Anmeldung per E-Mail an valerie.ebner@kitzingen.de oder unter Tel.: (09321) 9281109 ist erforderlich. Wer an den Mitmach-Aktionen teilnehmen möchte, muss das bei der Anmeldung gesondert erwähnen. Auf dem gesamten Gelände gilt Maskenpflicht, die Hygieneregeln sind zu beachten. Das Landratsamt behält sich vor, das Picknick sowie weitere Veranstaltungen der Kreisacker-Reihe kurzfristig aus Sicherheitsgründen abzusagen.