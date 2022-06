Am späten Sonntagabend ist es in einem Ortsteil von Volkach (Lkr. Kitzingen) zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Bewohnern eines Anwesens gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten, teilte eine Anwohnerin gegen 23 Uhr über Polizeinotruf mit, dass es in einem Nachbaranwesen zu einem lautstarken Streit gekommen ist. Zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Kitzingen trafen vor Ort auf eine 35-Jährige, die im Laufe des Abends aus bislang noch ungeklärter Ursache mit ihrem Lebensgefährten in Streit geriet.

Im Verlauf des Streites soll die Frau nach derzeitigen Ermittlungsstand versucht haben, zunächst auf eine Mitbewohnerin und anschließend auch auf ihren Lebensgefährten mit einem Messer einzustechen.

Die Beamten nahmen die dringend tatverdächtige 35-jährige Frau vorläufig fest und stellten das mutmaßliche Tatwerkzeug sicher.

Der Lebensgefährte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, die nicht medizinisch versorgt werden mussten.

Die Festgenommene wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags anordnete. Die Frau wurde nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Neben den genauen Tathandlungen sind auch die Hintergründe der Auseinandersetzung noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt werden. (kup)