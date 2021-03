Marktbreit vor 1 Stunde

Mitarbeiterinnen im Marktbreiter Haus der Senioren gewürdigt

Ein Viertel Jahrhundert arbeiten Nicole Frey, Ulrike Cäsar, Gertraud Seemann und Olga Falkenstern nun schon zusammen bei der Arbeiterwohlfahrt im Haus der Senioren in Marktbreit, heißt es in einer Mitteilung der AWO. Zu den Jubiläen im Februar und März gratulierten der Einrichtungsleiter Ludger Schuhmann auch in Vertretung für die Arbeiterwohlfahrt und überreichte außer Blumen und Gutscheinen auch eine Ehrenurkunde, die die bayerische Staatsministerin Carolina Trautner im Namen des Freistaates Bayern übersandte. Die Arbeiterwohlfahrt dankte den Jubilarinnen und würdigte die Arbeit der letzten 25 Jahre mit einer Gratifikation und einem zusätzlichen Tag Urlaub.