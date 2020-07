Mitarbeiterin eines Kindergartens positiv auf Corona getestet

Eine Beschäftigte des Kindergartens St. Nikolaus in Albertshofen ist positiv auf Covid-19 getestet. Sie hatte mit zwei Kindergartengruppen Kontakt, die Kinder sowie weitere Beschäftigte und private Kontaktpersonen, die relevanten Kontakt hatten, werden getestet und befinden sich aktuell in Quarantäne, teilt das Landratsamt mit. Zu weiteren Gruppen des Kindergartens, die sich im selben Haus befinden, hatte die Mitarbeiterin keinen Kontakt, so dass der Betrieb vorerst weiterlaufen kann.

Das Gesundheitsamt hat bereits alles Nötige veranlasst und steht in engem Kontakt mit der Einrichtung. Wo sich die Betroffene angesteckt hat, ist unklar. Am Donnerstag wurde neben der Mitarbeiterin des Kindergartens ein weiterer neuer Corona-Fall bekannt, hier laufen aktuell die Ermittlungen.

Die Situation im Landkreis beschreibt das Landratsamt so: 197 bestätigte Corona-Fälle, drei Personen davon sind gestorben. 191 Personen sind wieder gesund.