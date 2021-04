Brünnau aktualisiert vor 38 Minuten

Mit über zwei Promille auf der B 286 in die Leitplanke

Ein betrunkener Mann hat am Samstagabend kurz vor Mitternacht auf der B 286 bei Brünnau mit seinem Skoda einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 29-jähriger Mann in die Leitplanke und verursachte an dieser einen Schaden von rund 3000 Euro. Vor Ort stellten die aufnehmenden Polizeibeamten fest, dass wohl eine Alkoholisierung die Ursache für die mangelhafte Fahreignung war.2,04 Promille ergab ein Test, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde.